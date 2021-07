Roger Federer si Rafael Nadal, gata de un nou duel: imaginile rare din junioratul de fotbal care incing atmosfera inainte de Elvetia vs. Spania! 

Elvetia si Spania, tarile lui Roger Federer si Rafael Nadal se lupta vineri-seara pentru un loc in semifinalele UEFA EURO 2020.

Mari rivali si cei mai influenti tenismeni ai ultimelor doua decenii, Roger Federer si Rafael Nadal se vor duela indirect, de la distanta in sfertul de finala al UEFA EURO 2020 disputat intre reprezentativele Spaniei si Elvetiei.

Cu experiente de juniorat in fotbal, Roger Federer si Rafael Nadal au trait la maximum meciurile castigate de Elvetia, respectiv Spania in fata Frantei si Croatiei, laudandu-si echipele prin intermediul unor postari publicate pe retelele sociale.

"O lupta extraordinara, ati aratat o inima mare, iar acum suntem in sferturi!" a scris cel mai titrat tenismen din istoria sportului pe retelele sociale, la scurt timp dupa ce echipa antrenata de Vladimir Petkovic a ajuns in faza ultimelor opt echipe ale Campionatului European.

"Ce meci din partea Spaniei! Felicitari, baieti si va urez multa forta pentru sferturile de finala! Hai, Spania!" a scris Rafael Nadal pe Twitter la finalul meciului de 8 goluri dintre Spania si Croatia.

Relatia lui Roger Federer si Rafael Nadal cu fotbalul



"Rafa a preferat fotbalul tenisului, cand era doar un copil. Conditia sa fizica si tehnica ii permiteau sa joace cu baieti mai mari decat el. Cu toate acestea, nu a gresit alegand tenisul, isi merita tot succesul," a declarat pentru Mundo Deportivo Toni Mesquida, antrenorul echipei de juniori din Manacor din a carei componenta Rafael Nadal a facut parte, noteaza Tennis Head.

"Trebuia sa iau o decizie, sau fotbal, sau tenis. A fost destul de usor, sa fiu sincer. Am avut succes in fotbal, dar fotbalul iti ia mai multi ani decat tenisul. In tenis, simteam ca eram singurul vinovat daca pierdeam. La fotbal, mereu imi era greu sa accept ca am pierdut si credeam ca nu e corect. Eu am nevoie sa dau vina pe mine atunci cand pierd. Cu siguranta, cand am ales tenisul, am realizat ca cu cat voi pierde mai mult, cu atat voi plange mai mult," a declarat Roger Federer despre relatia sa cu sportul rege, noteaza Tennis World USA.

Reprezentativa tarii Elvetiei nu se va putea baza pe omul meciului cu Franta, Granit Xhaka, suspendat din cauza cumulului de cartonase galbene, in vreme ce Spania are intregul lot la dispozitie, cu exceptia lui Jose Gaya. Invingatoarea se va duela in penultimul act cu Belgia sau Italia.

Elvetia vs. Spania se joaca vineri de la ora 19:00 si va fi transmis in direct pe PRO TV si pe VOYO.