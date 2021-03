Barak a inscris un super gol contra Estoniei!

Mijlocasul ceh a marcat golul de 2-1 al nationalei sale dupa un procedeu rar. Fotbalistul Veronei a preluat superb mingea in careu, cu calcaiul piciorului stanga, a facut o pirueta, apoi a atins din nou balonul cu acelasi picior, pentru ca finalizarea sa vina cu dreptul!



A fost macel in Estonia. Cehia s-a impus cu 6-2 in startul preliminariilor Qatar 2022.



