Anghel Iordanescu intervine in disputa dintre Edi si Papura: "Sa nu uite asta!" Ce spune despre sansele nationalei in preliminariile pentru Cupa Mondiala

Fostul selectioner a vorbit despre conflictul care a aparut intre fiul sau Edi si antrenorul Craiovei, Corneliu Papura, dupa meciul direct de marti.

"Eu tin foarte mult la Papura si il apreciez. In ceea ce priveste conflictul dintre cei doi, cred ca este artificial si apreciez foarte mult faptul ca Edi a tecut peste acest conflict si si-a spus punctul de vedere legat de valoarea de antrenor a lui Papura.

Eu l-am apreciat si ca jucator si il apreciez si acum. Sa nu uite ca eu l-am chemat prima data la echipa nationala", a spus Iordanescu la Digi Sport.

Totodata, Iordanescu a analizat si situatia din acest moment a fotbalului romanescu dar si sansele nationalei lui Mirel Radoi de a se califica la Campionatul Mondial din Qatar.

"Faptul ca ii avem pe Olaroiu si Razvan Lucescu departe de tara ne duce cu gandul ca fotbalul a saracit.

Avem insa fotbalisti talentati, care pot duce fotbalul la un nivel inalt, important e sa ii antrenam, sa ii educam si sa facem cea mai buna selectie.

Cred ca este o grupa care ne da dreptul sa speram. Germania e favorita, dar sa nu uitam ca si germanii trec printr-un proces de restructurare si au probleme si s-a dovedit la acel joc cu Spania cand au pierdut 0-6.

Sa nu uitam nici ca noi am avut un meci cu Germania cu ani in urma si l-am castigat pe Giulesti. Deci hai sa speram in continuare si sa fim optimisti!", a comentat Anghel Iordanescu.