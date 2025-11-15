Inter a câștigat cu 2-0 împotriva lui Lazio pe „Meazza”, iar victoria a consolidat poziția de lider. Lautaro Martinez a marcat după trei minute, Bonny a închis tabela în repriza secundă, iar Inter a controlat meciul de la un capăt la altul.

Unul dintre oamenii esențiali ai lui Chivu, Federico Dimarco, a vorbit deschis înainte de partida decisivă pe care Italia o joacă împotriva Norvegiei în preliminariile pentru Mondial. Fundașul stânga a devenit o piesă de bază la Inter, însă la națională situația este complicată. Italia are nevoie de o minune pentru a trece de Norvegia în clasament. Diferența de golaveraj este uriașă, iar „Azzurrii” ar trebui să câștige cu 9-0 pentru a spera la primul loc.

Federico Dimarco: „Sunt mulțumit de încrederea primită de la Chivu”

Dimarco este însă într-o formă excelentă. Fotbalistul cotat la 50 de milioane de euro a lăudat munca lui Cristi Chivu, dar și încrederea pe care i-o oferă selecționerul Gennaro Gattuso. Înainte de meciul cu Norvegia, jucătorul lui Inter a transmis că trece printr-un moment foarte bun și că se simte susținut de ambii antrenori.

„Am avut multe momente frumoase și grele înainte de acesta. Spre sfârșitul anului trecut am suferit mult, dar am încercat să ies din asta cât mai bine. Sunt mulțumit de încrederea lui Chivu și a lui Gattuso și sper să continui așa”, a spus Dimarco.

Fundașul stânga născut la Milano are două goluri și patru pase decisive în acest sezon de Serie A și a bifat încă opt partide în celelalte competiții.

