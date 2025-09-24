GALERIE FOTO Dezastru pentru FC Barcelona! Primăria refuză deschiderea Camp Nou

Dezastru pentru FC Barcelona! Primăria refuză deschiderea Camp Nou
FC Barcelona așteaptă din mai 2023 să revină pe Camp Nou, dar va mai dura ceva până când noul stadion va fi finalizat în totalitate.

Stadiul lucrărilor ar fi ajuns la 70%, iar clubul FC Barcelona încearcă să convingă autoritățile să permită desfășurarea meciurilor încă de acum.

Oficialii de la FC Barcelona au propus folosirea arenei la o capacitate redusă, 27.000 de locuri, până când lucrările vor fi finalizate complet. Acest lucru ar trebui să se întâmple în iunie 2026.

Numai că autoritățile locale nu sunt de acord cu planul propus de club. Viceprimarul Barcelonei, Laia Bonet, a desființat propunerea:

"Și noi ne dorim ca FC Barcelona să revină pe teren propriu, dar primăria trebuie să pună pe primul loc siguranța spectatorilor. Aceasta este prioritate noastră.

Trebuie să fim siguri că lucrările vor continua în siguranță pentu toată lumea. Nu vom întârzia niciun minut în plus emiterea licenței, odată ce garanțiile de revenire vor fi îndeplinite. Nu este datoria noastă să spunem când va putea fi redeschis stadionul", a declarat Bonet, citată de Football Espana.

Un oficial din primărie a oferit câteva detalii din culise, sub protecția anonimatului: "Suntem în faza de verificare. Este vorba în principal despre deficiențe legate de ieșirile de evacuare și de eliberarea perimetrului. Există o nerespectare a reglementărilor.

De asemenea, sunt probleme de accesibilitate care afectează siguranța evacuării: semnalizare deficitară, balustrade, scări prost finisate. Accesibilitatea vehiculelor… dar s-au făcut multe lucruri, iar noi nu ne așteptăm ca procesul să dureze mult. Nu sunt foarte multe probleme, dar credem că le putem rezolva rapid", potrivit publicației Sport.

Unde va juca FC Barcelona

În acest context, FC Barcelona își va disputa următoarele jocuri pe Stadionul Olimpic din Montjuic. Stadionul a fost casa campionilor din La Liga încă de când a început demolarea Camp Nou.

În startul acestui sezon, pentru că pe Stadionul Olimpic din Montjuic au avut loc și alte evenimente, FC Barcelona a folosit arena echipei de fotbal feminin - Stadionul Johan Cruyff. Acesta are o capacitate de numai 6000 de locuri.

Următorul meci pentru FC Barcelona va avea loc duminică, pe teren propriu, împotriva celor de la Real Sociedad. Acesta sperau catalanii că va fi meciul în care se vor întoarce pe Camp Nou. Așteptarea continuă.

