Stadiul lucrărilor ar fi ajuns la 70%, iar clubul FC Barcelona încearcă să convingă autoritățile să permită desfășurarea meciurilor încă de acum.



Dezastru pentru FC Barcelona! Primăria refuză deschiderea Camp Nou



Oficialii de la FC Barcelona au propus folosirea arenei la o capacitate redusă, 27.000 de locuri, până când lucrările vor fi finalizate complet. Acest lucru ar trebui să se întâmple în iunie 2026.



Numai că autoritățile locale nu sunt de acord cu planul propus de club. Viceprimarul Barcelonei, Laia Bonet, a desființat propunerea:



"Și noi ne dorim ca FC Barcelona să revină pe teren propriu, dar primăria trebuie să pună pe primul loc siguranța spectatorilor. Aceasta este prioritate noastră.



Trebuie să fim siguri că lucrările vor continua în siguranță pentu toată lumea. Nu vom întârzia niciun minut în plus emiterea licenței, odată ce garanțiile de revenire vor fi îndeplinite. Nu este datoria noastă să spunem când va putea fi redeschis stadionul", a declarat Bonet, citată de Football Espana.



Un oficial din primărie a oferit câteva detalii din culise, sub protecția anonimatului: "Suntem în faza de verificare. Este vorba în principal despre deficiențe legate de ieșirile de evacuare și de eliberarea perimetrului. Există o nerespectare a reglementărilor.



De asemenea, sunt probleme de accesibilitate care afectează siguranța evacuării: semnalizare deficitară, balustrade, scări prost finisate. Accesibilitatea vehiculelor… dar s-au făcut multe lucruri, iar noi nu ne așteptăm ca procesul să dureze mult. Nu sunt foarte multe probleme, dar credem că le putem rezolva rapid", potrivit publicației Sport.



