Argentina, pe cale sa isi numeasca noul selectioner! Are doar 42 de ani si a jucat un sezon la PSG. Ce a spus despre Messi dupa Mondial

Presa de la Buenos Aires anunta ca nationala Argentinei ar putea avea un nou selectioner in foarte scurt timp!

Federatia Argentiniana de Fotbal este pe cale sa numeasca noul selectioner. Marcelo Gallardo (42 de ani) este antrenorul cu cele mai mari sanse!

Jurnalistii argentinieni noteaza ca Marcelo Gallardo, actualul antrenor al lui River Plate, a fost propus pentru functia de selectioner, dupa demiterea lui Jorge Sampaoli.

Gallardo este fost international argentinian, jucand pentru nationala intre 1994 si 2003. El a bifat 44 de meciuri si 13 goluri din postura de mijlocas ofensiv.

Ca jucator, Marcelo Gallardo a evoluat la River Plate, AS Monaco, PSG, DC United si Nacional.

Ca antrenor, el a trecut doar pe la Nacional, intre 2011 si 2012, si River Plate, din 2014 pana in prezent.

Gallardo, despre Messi



Marcelo Gallardo considera ca tactica Argentinei a fost prea mult concentrata asupra lui Messi in ultimii ani si spune ca starul Barcelonei trebuie sa mai respire si el.

"Am asteptat intotdeauna ca Messi sa ne salveze. Dar el este un fotbalist. E cel mai bun din lume, dar e unul singur. Ca orice jucator, are momente in care arata ca si el este om si poate face un meci mai slab", a spus el in urma cu doar cateva zile.