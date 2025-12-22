L-a acuzat direct pe Vieira că nu l-a dorit la Genoa

Mario Balotelli nu și-a găsit încă echipă, după terminarea contractului cu Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, de care s-a despărțit în urmă cu aproape jumătate de an.



"Vieira are probleme cu rolul de protagonist. Se temea că voi marca un gol, apoi ar fi trebuit să joc și el nu voia asta, e mai mult decât o impresie. Voia să fie salvatorul lui Genoa, nu era mulțumit că jurnaliștii îl întrebau mereu despre mine. Am avut de-a face cu oameni care m-au dezamăgit, în toate aspectele. Este doar protagonist, vrea să fie în centrul atenției. Nu văd alte motivații. Sau poate că l-am călcat pe nervi", acuza atacantul la momentul respectiv, după ce a bifat doar 56 de minute în șase apariții.



Marcelo Gallardo îl vrea la River Plate

Deși a spus că vrea să joace până la 50 de ani și s-a speculat că poate ajunge la Cagliari, Perth Glory, Palermo, Pescara, Nagoya Grampus, FC Palm City, Los Angeles FC, AE Larisa, Pavia Calcio sau Real Murcia, impresarii lui Balotelli s-ar afla în discuții avansate cu River Plate, una dintre cele mai importante cluburi din America de Sud. Antrenorul Marcelo Gallardo crede că poate revitaliza cariera veteranului italian.

În campionatul argentinian au mai ajuns, în ultimii ani, câțiva jucători importanți din Serie A, precum Daniele De Rossi, Marco Pellegrino, Leandro Paredes, Lucas Martinez Quarta sau Jose Luis Palomino. În sezonul trecut, River Plate a avut un parcurs mediocru în Primera Division (sferturi de finală în Apertura, optimi de finală în Clausura), Copa Argentina (semifinală), Copa Libertadores (sferturi de finală) și FIFA Club World Cup (faza grupelor).

Câștigător de Ligă cu Inter și campion în Premier League cu City



Mario Balotelli Barwuah (35 de ani) este născut la Palermo din părinți ghanezi, dar a fost adoptat de un cuplu de italieni, la vârsta de trei ani. S-a format la juniorii cluburilor Lumezzane și Inter Milano. La nivel de seniori a evoluat pentru Lumezzane (2006), Inter Milano (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014, 2015-2016), Liverpool (2014-2015), Nice (2016-2019), Ol. Marseille (2019), Brescia (2019-2020), Monza (2020-2021), Adana Demirspor (2021-2022, 2023-2024), FC Sion (2022-2023) și Genoa (2024-2025).



Are 36 de selecții și 14 goluri pentru naționala de seniori a Italiei (2010-2018), iar în palmaresul său se găsesc Champions League (2009-2010), Serie A (x3), Coppa Italia (1), Supercoppa Italia (1), Premier League (1), FA Cup (1), finala Euro 2012, Golden Boy (2010) și includerea în UEFA European Championship Team of the Tournament (2012) și Serie A Team of the Year (2012-2013). A devenit cunoscut la nivel internațional mai ales datorită atitudinii sale relaxate și a întâmplărilor comice care i se întâmplau pe teren și în afara lui.



Foto - Getty Images

