Ibericii s-au impus cu scorul de 1-0, după un meci dominat complet de Furia Roja, în care argentinienii lui Lionel Messi nu au avut niciun șut spre poartă în primele 90 de minute.
Lamine Yamal a dezvăluit discuția avută cu Messi imediat după finala Mondialului: ”Dacă îmi spunea cineva, aș fi zis că e nebun!”
Spania i-a fost net superioară Argentinei în finala Campionatului Mondial.
Imediat după fluierul final au avut loc scene regretabile, când Leandro Paredes s-a luat la bătaie cu jucătorii spanioli, însă au fost și momente exact la polul opus.
Unul dintre ele a fost când Lionel Messi a fost surprins cu ochii în lacrimi pe teren, în timp ce întreg stadionul îi scanda numele, iar Lamine Yamal, starul Spaniei, a mers la el și l-a consolat.
Yamal a dezvăluit ce a discutat cu legendarul fotbalist imediat după ce Spania a fost încoronată noua campioană a lumii.
”Este cel mai mare jucător din istorie și cineva pe care l-am admirat întotdeauna. După meci, am vrut să-i arăt respectul meu.
Mi-a spus să-mi urmez în continuare drumul și că viitorul aparține generației noastre. Aceste cuvinte valorează la fel de mult ca medalia de aur pe care o port la gât.
Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani că voi ajunge aici, ridicând Cupa Mondială după ce am jucat împotriva lui Lionel Messi, aș fi crezut că este nebun”, a spus Lamine Yamal pentru Marca.
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