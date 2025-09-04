Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei

Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Unul dintre jucătorii Barcelonei a primit o ofertă incredibilă din Arabia Saudită.

Cluburile din Arabia Saudită nu au limite în ceea ce privesc sumele pe care le oferă fotbaliștilor din cele mai importante campionate ale lumii.

De cele mai multe ori jucătorii acceptă ofertele venite din zona arabă, mai ales dacă sunt pe finalul carierei, dar există și excepții.

Ofertă de 100 de milioane de euro pe sezon pentru Lewandowski

Una dintre aceste excepții este Robert Lewandowski, care s-a aflat în mai multe rânduri pe radarul echipelor importante din Arabia Saudită, dar nu a dat curs ofertelor venite de acolo.

Ultima astfel de propunere a venit chiar în această vară, după sezonul fabulos reușit de atacantul polonez în tricoul Barcelonei. Mundo Deportivo, care citează publicația poloneză „Fakt”, a prezentat dezvăluirea agentului său Pini Zahavi.

Israelianul a dezvăluit faptul că Lewandowski a avut o ofertă din zona arabă de 100 de milioane de euro pe sezon, dar a explicat că polonezul a refuzat-o, motivând că își dorește să facă performanță în continuare la FC Barcelona.

„Barça este locul lui pe pământ, acolo unde se simte cel mai confortabil.În plus, cluburile din Arabia Saudită sunt copleșite de jucători; nu știu ce să facă cu ei. Există o limită a numărului de străini permiși, ceea ce îi limitează opțiunile, dar Robert oricum nu a vrut să joace acolo. A primit o ofertă specifică.

I-au oferit peste 100 de milioane de euro pe sezon. Pe sezon! Dar a preferat să lupte pentru La Liga și Liga Campionilor.”, a explicat Pini Zahavi.

Robert Lewandowski a reușit 42 de goluri și trei pase decisive în 52 de meciuri în tricoul Barcelonei în sezonul trecut.

La 37 de ani, polonezul este cotat la 12 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com. 

