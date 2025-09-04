Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei

Cluburile din Arabia Saudită nu au limite în ceea ce privesc sumele pe care le oferă fotbaliștilor din cele mai importante campionate ale lumii.

De cele mai multe ori jucătorii acceptă ofertele venite din zona arabă, mai ales dacă sunt pe finalul carierei, dar există și excepții.

Ofertă de 100 de milioane de euro pe sezon pentru Lewandowski



Una dintre aceste excepții este Robert Lewandowski, care s-a aflat în mai multe rânduri pe radarul echipelor importante din Arabia Saudită, dar nu a dat curs ofertelor venite de acolo.

Ultima astfel de propunere a venit chiar în această vară, după sezonul fabulos reușit de atacantul polonez în tricoul Barcelonei. Mundo Deportivo, care citează publicația poloneză „Fakt”, a prezentat dezvăluirea agentului său Pini Zahavi.

Israelianul a dezvăluit faptul că Lewandowski a avut o ofertă din zona arabă de 100 de milioane de euro pe sezon, dar a explicat că polonezul a refuzat-o, motivând că își dorește să facă performanță în continuare la FC Barcelona.

