Memphis Depay a semnat în 2024 un contract pe două sezoane cu brazilienii de la Corinthians, după un an și jumătate petrecut la Atletico Madrid.

Memphis Depay ar putea ajunge la PSV Eindhoven

Se pare însă că Depay ar putea reveni mai devreme în Europa.

Se pare că Depay nu se mai simte bine la Corinthians și și-ar dori să semneze liber de contract cu un club din Europa. În ultimele zile, starul olandez a fost abordat de trei cluburi europene.

Memphis Depay este cel mai bun marcator din istoria Olandei.

În această vară, Depay s-a aflat pe lista celor de la PSV Eindhoven, echipa la care Dennis Man a ajuns în această vară. Astfel, sunt șanse reale ca Depay să ajungă la echipa la care a debutat în fotbalul mare, mai alas dacă ar ajunge liber de contract.

Memphis Depay s-a confruntat recent cu o accidentare la tendon, dar a revenit de curând la antrenamentele lui Corinthians.