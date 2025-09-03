După pauza pentru echipele naționale Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Valencia din La Liga de acasă.

Pe lângă partida de pe Camp Nou, pentru echipa lui Hansi Flick urmează debutul în Champions League, unde va juca în deplasare la Newcastle.

Balde, OUT pentru debutul din Champions League

Antrenorul german a primit o veste proastă în această pauză pentru echipele naționale.

Alejandro Balde s-a accidentat la nivelul coapsei piciorului stâng și va absenta între trei și patru săptămâni, conform Mundo Deportivo.

Astfel, spaniolul va rata cu siguranță următoarele cinci partide ale Barcelonei cu Valencia, Newcastle, Getafe, Real Oviedo și Real Sociedad, iar catalanii speră să îl recupereze la timp pentru partida din Champions League cu PSG.

Înlocuitorul fundașului stânga va fi, cel mai probabil, Gerrard Martin, care a jucat pe acea poziție și în sezonul trecut atunci când Balde nu a fost apt de joc.

Fundașul lateral are 129 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei și a reușit trei goluri și 18 pase decisive.

60 de milioane de euro este cota lui Alejandro Balde, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

