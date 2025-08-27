Barcelona accelerează operațiunea de ieșiri în ultima săptămână a perioadei de mercato, iar trei tineri jucători ar putea ajunge împreună la o rivală din La Liga. Potrivit presei catalane, Mallorca negociază cu clubul blaugrana pentru împrumuturile lui Hector Fort, Dani Rodriguez și Jan Virgili.



Barcelona se descotorosește de 3 fotbaliști și îi trimite la o rivală



Considerați tineri promițători, aceștia nu au loc în planurile imediate ale primei echipe. Fort, fundaș dreapta de 17 ani, are și oferta lui Cesc Fabregas de la Como, însă ar putea rămâne în Spania.

Dani Rodríguez, extremă de 20 de ani, a fost dorit și de Valencia, dar fără ca mutarea să se concretizeze. În cazul lui Virgili, nu e foarte multe de spus: are șanse minime să prindă lotul sezonul aceasta.



Întâlnirea dintre directorul sportiv al mallorcanilor, Pablo Ortells, și Deco, omul responsabil cu transferurile la Barça, a avut loc zilele trecute, într-un moment în care clubul catalan are nevoie urgentă de spațiu salarial pentru a-și înregistra întreg lotul la La Liga.



Dacă mutările se concretizează, Jagoba Arrasate ar putea beneficia de trei jucători cu profil ofensiv și mult potențial, în timp ce Barcelona și-ar rezolva o parte din presiunea financiară.

