VIDEO Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit!

Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Titularizat în partida Al-Arabi – Al-Gharafa, românul a fost nevoit să părăsească terenul foarte devreme.

TAGS:
Florinel ComanQatarAl-Gharafaromanii din zona araba
Din articol

Florinel Coman (27 de ani) trăiește un coșmar, în Qatar! De când a ajuns aici, la Al-Gharafa, în vara anului 2024, fostul golgheter al Superligii are numai probleme.

Mai întâi, Coman a fost marginalizat de portughezul Pedro Martins care, într-un final, a și cerut ca românul să fie împrumutat, în iarna anului trecut, ca să-l înlocuiască imediat cu un alt străin. Așa a ajuns Florinel, la Cagliari, între februarie – mai 2025. După ce i s-a terminat șederea aici, Coman s-a întors, la Al-Gharafa. Și, din nou, a dat de Pedro Martins care i-a oferit foarte puține minute de joc. Asta până acum câteva săptămâni.

Coman, victima unui fault grosolan în Al-Arabi – Al-Gharafa

După o lungă perioadă în care a fost „clientul“ băncii, mai ales în campionat, Florinel a început să joace tot mai des pentru Al-Gharafa. Etapa trecută, a și reușit un gol spectaculos, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, în această rundă, Pedro Martins i-a oferit românului un loc de titular, în meciul cu Al-Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra.

Din păcate pentru Coman, momentul bun pe care îl traversa s-a încheiat, brusc. De această dată, din cauza unei accidentări. După 30 de minute, fostul star al FCSB-ului a fost scos de pe teren, cu piciorul arătând foarte rău. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine.

Coman a ajuns în această situație nefericită din cauza unui fault grosolan. În minutul 24, fundașul Mohammed Al-Naimi a fost păcălit de Coman, după o fază spectaculoasă. Imediat însă, a venit „răzbunarea“ fundașului din Qatar. Pentru că Al-Naimi a avut o intrare „criminală“ la Florinel, după cum se poate vedea mai jos.

Într-o primă fază, Coman a încercat să continue jocul. Din păcate, n-a mai fost posibil din cauza durerilor, iar Florinel a părăsit terenul, în minutul 30, fiind înlocuit cu Djalo. De acum, urmează investigațiile medicale, care vor stabili exact ce are Coman și cât timp va fi nevoit să stea pe tușă.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un tânăr din Vaslui a primit în cont, din greșeală, 60.000 lei de la o firmă, care apoi l-a contactat. Ce a urmat
Un tânăr din Vaslui a primit în cont, din greșeală, 60.000 lei de la o firmă, care apoi l-a contactat. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Coman, ce meci! Dinamo – FCSB se reeditează în Qatar cu doi români în prim-plan
Coman, ce meci! Dinamo – FCSB se reeditează în Qatar cu doi români în prim-plan
Coman, caz dezbătut la televiziunea din Qatar: „Incredibil!“
Coman, caz dezbătut la televiziunea din Qatar: „Incredibil!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
ULTIMELE STIRI
Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta”
Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia
Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia
Dinamo - FCSB în deșert: Coman s-a accidentat. Echipa lui Contra, premieră nefericită
Dinamo - FCSB în deșert: Coman s-a accidentat. Echipa lui Contra, premieră nefericită
Acuzații grave ale lui Michel Platini către Gianni Infantino: „A devenit autocrat”
Acuzații grave ale lui Michel Platini către Gianni Infantino: „A devenit autocrat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB

Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB



Recomandarile redactiei
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia
Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia
United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“
United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“
Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine”
Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine”
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

stirileprotv Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!