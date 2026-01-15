Florinel Coman (27 de ani) trăiește un coșmar, în Qatar! De când a ajuns aici, la Al-Gharafa, în vara anului 2024, fostul golgheter al Superligii are numai probleme.

Mai întâi, Coman a fost marginalizat de portughezul Pedro Martins care, într-un final, a și cerut ca românul să fie împrumutat, în iarna anului trecut, ca să-l înlocuiască imediat cu un alt străin. Așa a ajuns Florinel, la Cagliari, între februarie – mai 2025. După ce i s-a terminat șederea aici, Coman s-a întors, la Al-Gharafa. Și, din nou, a dat de Pedro Martins care i-a oferit foarte puține minute de joc. Asta până acum câteva săptămâni.

Coman, victima unui fault grosolan în Al-Arabi – Al-Gharafa

După o lungă perioadă în care a fost „clientul“ băncii, mai ales în campionat, Florinel a început să joace tot mai des pentru Al-Gharafa. Etapa trecută, a și reușit un gol spectaculos, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, în această rundă, Pedro Martins i-a oferit românului un loc de titular, în meciul cu Al-Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra.

Din păcate pentru Coman, momentul bun pe care îl traversa s-a încheiat, brusc. De această dată, din cauza unei accidentări. După 30 de minute, fostul star al FCSB-ului a fost scos de pe teren, cu piciorul arătând foarte rău. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine.

Coman a ajuns în această situație nefericită din cauza unui fault grosolan. În minutul 24, fundașul Mohammed Al-Naimi a fost păcălit de Coman, după o fază spectaculoasă. Imediat însă, a venit „răzbunarea“ fundașului din Qatar. Pentru că Al-Naimi a avut o intrare „criminală“ la Florinel, după cum se poate vedea mai jos.

