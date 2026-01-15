Duelul românilor din Qatar, Al-Arabi – Al-Gharafa (1-2), a fost cu final nefericit pentru cei doi oameni pe care i-am avut pe teren.

Al-Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a pierdut în premieră în campionat, de când echipa a fost preluată de tehnicianul român, la începutul lunii octombrie. Iar la învingători, rezultatul final a fost o consolare mult prea mică pentru Florinel Coman. Pentru că acesta a părăsit terenul accidentat, după numai 30 de minute. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine despre gravitatea accidentării lui Florinel.

Florinel Coman, pedepsit de arbitru pentru că a refuzat să iasă de pe teren

Deși a fost victima unui fault „criminal“, după cum Sport.ro a arătat aici, fostul golgheter al Superligii a „reușit“ să încaseze și el un „galben“, la fel ca și adversarul său! Cum a fost posibil așa ceva? Explicația ține de comportamentul lui Florinel, după ce s-a „rupt“.

Concret, într- o încercare de a împiedica reluarea jocului până la efectuarea schimbării sale, Coman a rămas întins pe suprafața de joc! Asta deși tușierul i-a cerut, în mod repetat, să se miște puțin și să iasă de pe gazon. Degeaba însă! Românul a rămas pe loc. Asta până când arbitrul a venit la el și i-a arătat cartonașul galben. A fost momentul în care Coman a „erupt“ și și-a descărcat nervii printr-un potop de înjurături, după cum se poate vedea aici.

