Florinel Coman (27 de ani) pare a fi urmărit de un veritabil „blestem fotbalistic“, în Qatar! Pentru că, de când a ajuns în această țară, la Al-Gharafa, nimic nu pare să meargă în direcția dorită pentru fostul golgheter al campionatului.

După un 2025 de coșmar, după cum Sport.ro a explicat aici, acest an părea că decurge foarte bine pentru Coman. Iar încă o confirmare, în acest sens, a venit, în această seară, când Florinel a prins primul 11, în derby-ul cu Al-Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra. Mai mult decât atât, meciul a început excelent pentru Al-Gharafa, cu un gol înscris de Joselu după chiar primul atac, în minutul 1.

Florinel Coman, accidentat, a părăsit terenul vizibil afectat

La 1-0 pentru Al-Gharafa, Coman era foarte activ pe teren, cu o implicare mare și pe fază defensivă, în condițiile în care echipa sa încerca să-și dubleze avantajul pe contraatac. Din păcate, totul s-a terminat pentru Florinel după numai jumătate de oră!

După o fază care nu anunța nimic grav, Coman s-a „rupt“ și a fost scos de pe teren, după cum se poate vedea mai jos.

