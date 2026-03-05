Universitatea Craiova știe deja că va începe play-off-ul din postura de lider, având în vedere că au 4 puncte avans față de a doua clasată Rapid înaintea meciului direct, de duminică seară. Mai mult, oltenii sunt calificați și în semifinalele Cupei României, iar acum visează la event.

Sorin Cârțu: "Craiova n-are voie să piardă niciun meci"

Optimismul este la cote înalte în Bănie, iar președintele onorific Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova "nu are voie" să mai piardă niciun meci în acest sezon, având în vedere calitatea lotului pe care îl are la dispoziție Filipe Coelho.

"Craiova n-are voie să piardă niciun meci. Eu nu spun că trebuie să le câștige pe toate, dar indiferent de adversar n-are voie să piardă niciun meci la ce calitate avem și la adversarii care sunt.

Sigur că poți să faci egal, nu le poți câștiga pe toate, dar la conținutul pe care l-am avut în astea 30 de etape...

Vedem, sunt doar 10 jocuri. Am mai avut și meciuri pierdute nemeritat. Ba puncte pierdute după ce am condus cu 3-0 pe UTA, ba am condus pe la Botoșani și ne-a egalat în ultimul minut, ba cu Farul. Dacă ți se întâmplă lucruri din astea în astea 10 etape, nu o să mai ai timp (n.r - să recupereze)", a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

Doar 4 înfrângeri a suferit liderul Universitatea Craiova în acest sezon de Superliga. Ultimul s-a înregistrat pe 1 februarie, 1-4 pe terenul celor de la Farul Constanța.

Oțelul Galați (1-0), FCSB (1-0) și UTA Arad (2-1) sunt celelalte echipe care au reușit să o învingă pe Universitatea Craiova în acest sezon.

Clasamentul din Superliga