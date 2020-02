Mircea Lucescu nu mai merge la Besiktas ca director sportiv, insa va avea alta functie! Ce i-au pregatit sefii clubului din Istanbul! Negocierile continua

Mircea Lucescu continua negocierile cu Besiktas Istanbul.

Mircea Lucescu este in Turcia si a fost prezent chiar la ultima partida a celor de la Besiktas, importiva lui Gaziantep. Potrivit ziarului turc Fanatik, Mircea Lucescu nu doreste sa fie numit in functia de director tehnic, pentru ca ar putea umbri munca antrenorului Sergen Yalcin.

Conducerea lui Besiktas nu renunta la o colaborare cu Lucescu si i-au propus acestiua un rol de consultant. Mai precis, turcii vor sa se ocupe de academia clubului si de tinerii cu potential, pentru a realiza un proiect similar celui de la Sahtior.

"Stim structurile clubului de la Sahtior, il vrem pe Lucescu ca un creator de fotbal in aceasta directie. Nu va veni ca director peste antrenorul Sergen Yalçın. Vom vorbi cu Mircea Lucescu. Este foarte important si daca el poate sta la Istanbul o perioada mai lunga. Lucescu va evalua toate aceste lucruri si va lua o decizie", a declarat Emre Kocadag in presa turca.

Mircea Lucescu a pregatit ultima oara nationala Turciei, de care s-a despartit in urma cu fix un an. Tehnicianul roman a mai fost la Besiktas in perioada 2002-2004, cand a fost in functia de antrenor principal.