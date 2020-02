Mircea Lucescu, prezent la meciul Besiktas - Gaziantep! Antrenorul roman este la un pas sa semneze cu echipa din Istanbul

Mircea Lucescu este la un pasa sa revina in Turcia.

Mircea Lucescu a fost curtat intens de conducerea clubului Besiktas in ultimele saptamani, care i-au propus romanului un post de director sportiv. Presa din Turcia a anuntat astazi ca intelegerea este aproape finalizata si contractul va fi semnat in curand. Mai mult jurnalistii turci il anunta pe Mircea Lucescu in tribuna la meciul pe care Besiktas il joaca astazi impotriva lui Gaziantep, echipa la care joaca Maxim si Tosca, iar antrenor este Marius Sumudica.

Meciul dintre Besiktas si Gaziantep va fi astazi la 16:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro

Besiktas este pe locul 7 in Turcia, cu 33 de puncte dupa 20 de meciuri, in timp ce echipa lui Sumudica este pe locu 9, cu 30 de puncte. In meciul tur, Gaziantep s-a impus cu 3-2 pe teren propriu.