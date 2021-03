Anuntul pe care nimeni nu voia sa il auda! Cel mai iubit cuplu din lumea fotbalului s-a DESPARTIT! Casillas a facut totul OFICIAL 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Iker Casillas si Sara Carbonero s-au despartit dupa 11 ani de relatie! Presa din Spania a anuntat initial ruptura, dar si faptul ca cei doi nu mai locuiesc impreuna.

Desi stirea initiala a fost dezmintita de o alta publicatie, Casillas a dat vestea care a cutremurat lumea fotbalului. Cei doi au format unul dintre cele mai solide si admirate cupluri, iar povestea lor de dragoste a ajuns in inimile a milioane de fani.

Fostul portar a vorbit despre despartire intr-o postare pe contul oficial de Instagram.

"Atat eu, cat si Sara ne simtim extrem de mandri de familia pe care o formam si de faptul ca am putut impartasi o dragoste care ne-a umplut de fericire in toti acesti ani.

Astazi, dragostea noastra de cuplu o ia pe cai diferite, insa nu ne indeparteaza deoarece continuam impreuna in provocarea frumoasa de a fi parinti dedicati, asa cum am facut-o si pana acum. Este o decizie extrem de gandita, luata de comun acord.

Respectul, afectiunea si prietenia vor ramane pentru totdeauna. Prioritatea noastra este ca din dragoste si compromis, sa ne impartim bunastarea si educatia copiilor nostri si sa ii protejam pentru a creste intr-un mediu stabil si sanatos.

Cu aceste cuvinte, cerem sa ni se respecte intimitatea in astfel de momente de schimbare. Acestea vor fi singurele cuvinte publice pe care le vom face atat in prezent, cat si in viitor. Va multumim pentru intelegere", a scris Casillas.