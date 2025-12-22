Brazilianul Neymar a fost supus unei intervenţii chirurgicale cu succes la genunchiul stâng, a anunţat luni clubul de fotbal Santos, dar viitorul atacantului vedetă rămâne incert, la fel ca şi participarea sa la Cupa Mondială din 2026 cu echipa naţională a Braziliei, scrie AFP, citată de Agerpres.

Neymar a fost operat cu succes

"Fostul jucător al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain a fost supus unei intervenţii chirurgicale artroscopice pentru a trata o ruptură la meniscul medial", a declarat Santos, într-un comunicat de presă. "Operaţia a reuşit, jucătorul se simte bine", a adăugat clubul.

Intervenţia chirurgicală a fost efectuată de medicul echipei naţionale a Braziliei, care îl operase anterior pe Neymar.

Crucial în salvarea lui Santos de la retrogradare

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 33 de ani a avut un sezon dificil la clubul de unde s-a lansat, căruia i s-a alăturat la începutul anului, din cauza accidentărilor recurente, dar a jucat un rol-cheie în a ajuta echipa „paulista” să evite retrogradarea din prima divizie.

Neymar a marcat opt goluri în 20 de meciuri, în acest sezon, în campionatul brazilian. Cinci dintre aceste goluri au venit în ultimele cinci meciuri, Santos asigurându-şi supravieţuirea abia în ultima etapă.

Neymar, în negocieri cu Santos

Contractul lui Neymar expiră la sfârşitul anului, dar conducerea clubului a indicat că negociază o prelungire.

Golgheterul all-time al Selecao (79 de goluri, cu două mai multe decât Pele), Neymar nu a mai jucat pentru echipa naţională de peste doi ani. Ultima sa apariţie pentru Brazilia a fost pe 17 octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi împotriva Uruguayului.

El nu a fost încă convocat de noul selecţioner al echipei naţionale, italianul Carlo Ancelotti, care a preluat banca tehnică a Braziliei.

