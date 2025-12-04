VIDEO Neymar a făcut spectacol în ultimul meci din Brazilia! Câte goluri a marcat

Neymar a făcut spectacol &icirc;n ultimul meci din Brazilia! C&acirc;te goluri a marcat Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Neymar a marcat o triplă şi a dus Santos către o victorie crucială în lupta pentru menţinerea în prima ligă braziliană, miercuri, pe terenul echipei Juventude (0-3).

TAGS:
Neymarsantos

Această performanţă strălucitoare permite echipei sale, la care s-a întors în ianuarie, să facă un pas aproape decisiv pentru menţinerea în prima ligă, scrie news.ro.

Santos se află pe locul 14, cu două puncte în faţa echipei Vitoria, prima retrogradabilă, cu o etapă înainte de final. Santos mai are nevoie doar de un egal împotriva echipei Cruzeiro duminică.

Conform tradiţiei în cazul unui hat trick, Neymar a plecat acasă cu mingea meciului. El şi-a exprimat mândria şi uşurarea de a fi reuşit să realizeze performanţe decisive, în ciuda accidentării la genunchiul stâng care ar fi trebuit să-l ţină departe de teren timp de câteva săptămâni. „Sunt foarte fericit pentru aceste goluri şi pentru că am putut ajuta Santos”, a declarat el la finalul meciului pe Amazon Prime. „Fără colegii mei, nu aş fi reuşit. Suntem încântaţi de această victorie. Mai rămâne un meci. Trebuie să dăm totul la Vila Belmiro.”

„Având în vedere eforturile pe care le depun pentru a fi pe teren, acordând întotdeauna prioritate sănătăţii mele de sportiv, şi nimic altceva care ar putea să-mi afecteze cariera, ceea ce se întâmplă se întâmplă, şi asta trăiesc de luni de zile, chiar de ani de zile, cu accidentări. Încerc să le depăşesc pentru a fi 100%”, a adăugat el.

În schimb, el a refuzat să se pronunţe cu privire la viitorul său, deşi contractul său este valabil până la sfârşitul lunii decembrie 2025. „Nu ştiu”, a declarat el. „Sincer, nu ştiu. Mai întâi vreau să termin acest sezon, să termin campionatul brazilian, iar apoi mă voi gândi. Prioritatea mea rămâne Santos.”

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
ARTICOLE PE SUBIECT
Alexi Pitu, ca &icirc;n vremurile bune! Gol după un slalom &icirc;n careu printre patru adversari
Alexi Pitu, ca în vremurile bune! Gol după un slalom în careu printre patru adversari
ULTIMELE STIRI
Răzvan Raț a numit &rdquo;minunea&rdquo; din Superliga: &rdquo;Nu se aștepta nimeni! Să vedem c&acirc;t o mai ține&rdquo;
Răzvan Raț a numit ”minunea” din Superliga: ”Nu se aștepta nimeni! Să vedem cât o mai ține”
&Icirc;ncă un fotbalist de la FCSB a fost convocat de la națională și ratează ultimele meciuri din 2025
Încă un fotbalist de la FCSB a fost convocat de la națională și ratează ultimele meciuri din 2025
Cupa Rom&acirc;niei, de la 14:00! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Cupa României, de la 14:00! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Flamengo, sezon de vis! Cinci trofee, unul după altul, pentru echipa antrenată de fostul star de la Atletico Madrid și Chelsea
Flamengo, sezon de vis! Cinci trofee, unul după altul, pentru echipa antrenată de fostul star de la Atletico Madrid și Chelsea
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo care ar putea fi titular la FCSB
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo care ar putea fi titular la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul

Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: &rdquo;Unde ai mai pomenit?&rdquo;

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: &bdquo;Poate dacă &icirc;i rupea dinții se dădea fault&rdquo;

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”



Recomandarile redactiei
&Icirc;ncă un fotbalist de la FCSB a fost convocat de la națională și ratează ultimele meciuri din 2025
Încă un fotbalist de la FCSB a fost convocat de la națională și ratează ultimele meciuri din 2025
Răzvan Raț a numit &rdquo;minunea&rdquo; din Superliga: &rdquo;Nu se aștepta nimeni! Să vedem c&acirc;t o mai ține&rdquo;
Răzvan Raț a numit ”minunea” din Superliga: ”Nu se aștepta nimeni! Să vedem cât o mai ține”
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo care ar putea fi titular la FCSB
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo care ar putea fi titular la FCSB
Flamengo, sezon de vis! Cinci trofee, unul după altul, pentru echipa antrenată de fostul star de la Atletico Madrid și Chelsea
Flamengo, sezon de vis! Cinci trofee, unul după altul, pentru echipa antrenată de fostul star de la Atletico Madrid și Chelsea
Decizia luată de Umit Akdag &icirc;naintea barajului Turcia - Rom&acirc;nia
Decizia luată de Umit Akdag înaintea barajului Turcia - România
Alte subiecte de interes
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Ești un clovn . Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
Scandal imens &icirc;ntre Juventus și Santos. De ce brazilienii amenință cu un proces la FIFA
Scandal imens între Juventus și Santos. De ce brazilienii amenință cu un proces la FIFA
&rdquo;Și-a prezentat demisia&rdquo; rapid! Anunțul mult așteptat despre antrenor a fost făcut de club
”Și-a prezentat demisia” rapid! Anunțul mult așteptat despre antrenor a fost făcut de club
CITESTE SI
Cseke Attila: Rom&acirc;nia deține cel mai puternic sistem laser din lume. &Icirc;ncep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

stirileprotv Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat &icirc;n direct &icirc;naintea unui meci de fotbal. &bdquo;Sunt foarte jenată&rdquo;. VIDEO

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

Doi rom&acirc;ni, prinși &icirc;n flagrant &icirc;ncerc&acirc;nd să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda &bdquo;bucla libaneză&rdquo;

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!