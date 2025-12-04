Santos se află pe locul 14, cu două puncte în faţa echipei Vitoria, prima retrogradabilă, cu o etapă înainte de final. Santos mai are nevoie doar de un egal împotriva echipei Cruzeiro duminică.

Conform tradiţiei în cazul unui hat trick, Neymar a plecat acasă cu mingea meciului. El şi-a exprimat mândria şi uşurarea de a fi reuşit să realizeze performanţe decisive, în ciuda accidentării la genunchiul stâng care ar fi trebuit să-l ţină departe de teren timp de câteva săptămâni. „Sunt foarte fericit pentru aceste goluri şi pentru că am putut ajuta Santos”, a declarat el la finalul meciului pe Amazon Prime. „Fără colegii mei, nu aş fi reuşit. Suntem încântaţi de această victorie. Mai rămâne un meci. Trebuie să dăm totul la Vila Belmiro.”



„Având în vedere eforturile pe care le depun pentru a fi pe teren, acordând întotdeauna prioritate sănătăţii mele de sportiv, şi nimic altceva care ar putea să-mi afecteze cariera, ceea ce se întâmplă se întâmplă, şi asta trăiesc de luni de zile, chiar de ani de zile, cu accidentări. Încerc să le depăşesc pentru a fi 100%”, a adăugat el.

În schimb, el a refuzat să se pronunţe cu privire la viitorul său, deşi contractul său este valabil până la sfârşitul lunii decembrie 2025. „Nu ştiu”, a declarat el. „Sincer, nu ştiu. Mai întâi vreau să termin acest sezon, să termin campionatul brazilian, iar apoi mă voi gândi. Prioritatea mea rămâne Santos.”

