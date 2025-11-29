Măcinat de accidentări în ultimii ani, Neymar a suferit o accidentare la genunchiul stâng în timpul meciului cu Mirassol (1-1), de pe 20 noiembrie. Inițial, s-a scris că brazilianul ar urma să fie operat, însă fostul star de la Barcelona și PSG a luat o decizie surprinzătoare.

Neymar, gol și assist într-un meci crucial pentru Santos, deși e accidentat



Din dorința de a o ajuta pe Santos să se salveze de la retrogradare, Neymar a forțat, iar vineri seară a fost titular în victoria uriașă contra ultimei clasate Sport Recife, scor 3-0.



Neymar nu numai că a jucat, însă a rămas pe teren până în minutul 90, a marcat un gol și a oferit un assist la doar câteva zile după ce presa braziliană anunța că sezonul său este încheiat din cauza problemelor medicale.

