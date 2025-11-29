FOTO ȘI VIDEO Neymar n-a ținut cont de nimic: ce s-a întâmplat în meciul în care a jucat accidentat

Neymar n-a ținut cont de nimic: ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul &icirc;n care a jucat accidentat Fotbal extern
Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, a suferit o nouă accidentare în această lună, însă brazilianul a decis să evolueze chiar și cu probleme medicale.

Măcinat de accidentări în ultimii ani, Neymar a suferit o accidentare la genunchiul stâng în timpul meciului cu Mirassol (1-1), de pe 20 noiembrie. Inițial, s-a scris că brazilianul ar urma să fie operat, însă fostul star de la Barcelona și PSG a luat o decizie surprinzătoare.

Neymar, gol și assist într-un meci crucial pentru Santos, deși e accidentat

Din dorința de a o ajuta pe Santos să se salveze de la retrogradare, Neymar a forțat, iar vineri seară a fost titular în victoria uriașă contra ultimei clasate Sport Recife, scor 3-0.

Neymar nu numai că a jucat, însă a rămas pe teren până în minutul 90, a marcat un gol și a oferit un assist la doar câteva zile după ce presa braziliană anunța că sezonul său este încheiat din cauza problemelor medicale.

Cu două etape rămase de disputat, Santos încă are emoții în privința retrogradării. Echipa lui Neymar se află pe locul 15, cu 41 de puncte, doar două deasupra primei poziții retrogradabile.

"Mă simt din ce în ce mai bine și fizic sunt bine. E frustrantă accidentarea suferită, dar nu mă va opri din a juca. Trebuie să o ținem pe Santos acolo unde îi este locul, adică în prima ligă, iar apoi vom vedea de va fi", a spus Neymar, potrivit RMC Sport.

Starul brazilian a anunțat ulterior că plănuiește să joace și în ultimele două etape de campionat, cu Juventus (4 decembrie) și Cruzeiro (7 decembrie).

Clasamentul din Brazilia. Santos, pe locul 15

