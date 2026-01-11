Numărătoarea inversă a început pentru Adrian Șut (26 de ani). Pentru că, pe 17 ianuarie, „închizătorul“ român își va face debutul, la Al-Ain, liderul din Emirate. Și ce debut îl așteaptă!

Într-o partidă din etapa a 13-a, echipa lui Șut va primi acasă vizita celor de la Al-Wahda, ocupanta locului 2 în clasament, la cinci puncte distanță. Și, potrivit presei locale, așteptările sunt mari de tot de la Șut, în acest prim meci crucial, mai ales că românul a fost primul transfer al iernii, la Al-Ain. Mai mult decât atât, după cum Sport.ro a arătat aici, Șut e deja comparat cu un jucător emblematic din trecutul nu foarte îndepărtat al clubului. Ceea ce îl obligă și mai mult să debuteze în forță, la noua sa echipă.

„Șut va purta numărul 89, la Al-Ain. Antrenorul Vladimir Ivic are deja un rol bătut în cuie pentru noul său jucător. Șut va avea un loc, în echipa de start, pe o poziție crucială în linia mediană, cea a închizătorului. Așteptările sunt foarte mari de la acest fotbalist nou-venit, care ar trebui să fie <<inima>> echipei, în tentativa <<violeților>> de a cuceri un nou titlu, după patru ani“, a notat jurnalistul Muath Kambal.

