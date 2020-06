Anunt de ultima ora! Se stiu datele pentru finalele competiilor europene din acest sezon

Ziele trecute s-a hotarat ca restul partidelor din Liga Campionilor sa fie jucate in Portugalia, iar restul meciurile din Europa League in Germania.

Cele doua competitii se vor incheia un urma unui turneu Final 8.

UEFA a anuntat azi datele oficiale pentru finalele competitiilor.

Ultimul act al Ligii Campionilor va avea loc pe 23 august, la Lisabona.

Finala Europa League este programata pe 21, august la Koln.

Finala feminina a Ligii Campionilor se va juca pe 20 august, la San Sebastián, in Spania.

???? The 2019/20 senior UEFA club competition finals will all take place in the second half of August. ⁣

⁣#MondayMotivation pic.twitter.com/K61Y2Fu4sV