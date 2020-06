BREAKING NEWS: Campioana Romaniei incepe drumul in Champions League la cateva zile dupa ce termina sezonul! UEFA a facut anuntul OFICIAL! Tururile preliminare, in MANSA UNICA

Campioana Romaniei nu va avea timp de relaxare dupa ce se termina playoff-ul!

Programat pentru 1 august, finalul luptei pentru titlu va fi doar un antrenament pentru startul in preliminariile Champions League. UEFA a anuntat azi oficial cum incepe sezonul in Liga!

Astfel, turul preliminar are loc pe 8 si 11 august. Aici sunt implicate campioanele celor mai slab cotate tari in ierarhia de coeficienti UEFA. Campioana Romaniei intra in turul 1 preliminar, pe 18 sau 19 august! Astfe, intre finalul campionatului Romaniei si debutul calificarilor Champions League nu sunt decat ceva mai mult de doua saptamani. O premiera pentru jocurile din preliminarii: partidele se disputa in mansa unica! Echipa gazda va fi decisa in urma tragerii la sorti! Se revina la sistemul clasic, cel cu dubla mansa, din playoff, care se disputa pe 22/23, respectiv 29/30 septembrie. Faza grupelor ramane neschimbata, a anuntat UEFA.

UEFA Champions League 2020/21

Turul preliminar: 8 si 11 August

Primul tur de calificare: 18/19 August

Al doilea tur de calificare: 25/26 August

Al treilea tur de calificare: 15/16 Septembrie

Playoff: 22/23 si 29/30 Septembrie

Faza grupelor: 20/21 si 27/28 octombrie, 3/4 si 24/25 noiembrie, 1/2 si 8/9 decembrie