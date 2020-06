EXCLUSIV www.sport.ro: Romanul din Champions League despre care nu s-a stiut NIMIC! E 'fratele' lui Haaland si a fost la un pas s-o scoata pe Liverpool din Europa

A crescut cu mancare romaneasca si cu meciurile lui Hagi!

Albert Vallci (24 de nai) joaca la Red Bull Salzburg. In acest sezon, fotbalistul nascut din mama romanca a fost la un pas de o performanta uriasa alaturi de echipa lui. Salzburg i-a dat emotii mari lui Liverpool in grupele Champions League. Pana la urma, campioana Europei din 2019 a batut in Austria si a mers mai departe.

Vallci are in CV si un meci cu Real Madrid, inainte de startul actualului sezon. Benzema si celelalte stele ale Galaxiei de pe Bernabeu nu l-au impresionat la fel de tare cum a facut-o prietenul Haaland! Norvegianul i-a castigat in doar cateva luni pe colegii sai.

Urmareste in video un interviu in exclusivitate pentru www.sport.ro cu Albert Vallci!