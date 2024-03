* EURO 2024 este transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO

După 8 ani, România se întoarce la Campionatul European, iar românii vor avea ocazia să vadă întreaga poveste a acestei calificări într-un film-eveniment, ce va fi lansat pe 17 mai în cinematografele din toată țara.

Filmul „În inima Naționalei – Din vestiar până în Germania”, regizat de Remus Achim, va oferi suporterilor o perspectivă unică și autentică asupra călătoriei echipei naționale spre EURO 2024. Cu un acces fără precedent în culisele antrenamentelor și meciurilor, filmul surprinde fidel întregul parcurs al echipei în drumul spre calificare, cu emoții, dezamăgiri și bucurii, epuizare și explozie de energie, scrie FRF pe site-ul oficial.

Răzvan Burleanu despre filmul ”În inima Naționalei”

“Filmul este o călătorie fascinantă în culisele echipei naționale, oferind o experiență unică și intimă, cu acces direct în vestiarul tricolorilor. Este o oportunitate extraordinară de a cunoaște oamenii care poartă cu mândrie tricoul echipei noastre naționale. În Inima Naționalei nu este doar o cronică a succesului din preliminariile EURO, ci și o poveste inspirațională dedicată copiilor. Ne-am propus să creăm o producție care să îi motiveze și să îi aducă mai aproape de iubirea pentru fotbal. Prin acest proiect, Federația Română de Fotbal demonstrează încă o dată că este un model în sportul românesc, dar și printre federațiile din Europa de Est. Filmul este o călătorie captivantă care te face să simți pulsul echipei naționale în cel mai autentic mod posibil”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Generația de Aur a lansat la sfârșitul lunii februarie filmul ”Hai, România - Povestea Generației de Aur”

Fostul portar Florin Prunea (55 ani) a recunoscut, la lansarea filmului ”Hai, România - Povestea Generației de Aur” din 28 februarie, că a comis o eroare semnificativă în meciul România - Suedia din sferturile Campionatului Mondial 1994, 2-2 și 4-5 la loviturile de departajare.

Chiar dacă a admis că a greșit decisiv, Prunea crede că suporterii naționalei l-au iertat în timp.

Florin Prunea, prezent în sala de film, a vorbit despre momentul de coșmar:

”Eu sunt ăla care am comis-o la meciul cu Suedia, cred că mă cunoaşte toată lumea. Îmi pare rău că am comis-o, dar aşa a vrut Dumnezeu. Suporterii naționalei m-au iertat, da.

M-au iertat chiar de pe scara avionului la întoarcere atunci. Am oprit la Timişoara atunci, pentru că ne aşteptau 50.000 de timişoreni.

Eu nu voiam să cobor din avion, dar Nea Puiu (n.r. - fostul selecționer Anghel Iordănescu) a zis să cobor. Şi când am coborât pe scară şi am auzit lumea cum îmi strigă numele am zis: 'Am scăpat'. M-au iertat oamenii.

Florin Prunea: ”Noi o să fim toată viața cu Hagi”

Povestea acestei generații s-a născut mai demult, dar în Statele Unite a fost apogeul acestei poveşti. Şi cu emoții, cu lucruri extraordinare, dar şi cu durere, însă foarte multe emoții, iar ele reprezintă şi esența acestui film.

Să dea Dumnezeu ca noua generație a naționalei să facă mai mult decât noi.

Dar emoția produsă de generația noastră cred că va fi foarte greu de depăşit. Poate să fie acest film o motivație pentru actuala generație? Sigur că poate.

Dar cei de acum au alte exemple, îl au pe Mbappe, pe Ronaldo, pe Messi. Noi însă o să fim toată viața cu Hagi”, a explicat fostul internațional Florin Prunea.

