Anunt bomba: PSG i-a facut deja oferta lui Messi! Propunerea pe care seicii miliardari i-au facut-o starului Barcelonei

Lionel Messi (33 ani) poate pleca de la Barcelona din vara.

Starul argentinian o poate parasi pe Barcelona pe gratis din vara, iar principala candidata pentru a obtine semnatura sa este Paris Saint-Germain. Desi Leo a anuntat ca va lua o decizie la finalul sezonului, in functie de cum se incheie anul echipei, oficialii din Paris i-ar fi facut deja oferta.

Marcelo Bechler, jurnalistul care a anuntat si plecarea lui Neymar de pe Camp Nou, a venit cu o noua dezvaluire. Bechler informeaza despre oferta facuta de PSG starului Barcelonei. Conform acestuia, seicii i-ar fi prezentat deja lui Messi propunerea, care este valabila pentru doi ani, cu optiune de prelungire.

EXCLUSIVO! ???? Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021

Barcelona a castigat finala Cupei Spaniei si, dupa eliminarea din Champions League, a ramas in cursa pentru titlu in La Liga, acolo unde lider este Atletico, cu 73 de puncte, iar pe locul doi se afla Real, la egalitate de puncte cu Barcelona, 71. Catalanii au insa un meci in minus, iar peste cateva etape urmeaza meciul direct cu echipa lui Simeone.