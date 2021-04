Soc pentru fanii Barcelonei! Messi, pus la pamant dupa o intrare criminala cu talpa pe tibie! Ce s-a intamplat dupa incident

Barcelona a invins, 2-1, la Villareal, si ramane cu sanse mari in cursa pentru titlu.

Catalanii au obtinut o victorie extrem de importanta pe terenul celor de la Villareal, datorita unei duble marcata de Griezmann in prima repriza si raman cu sanse foarte bune in cursa pentru event, dupa ce au reusit sa castige deja Cupa Spaniei cu victoria obtinuta in finala, 4-0, contra celor de la Athletic Bilbao.

Totusi, pentru fanii catalanilor a existat un moment de cumpana, mai exact in minutul 65, cand Manu Trigueros a intrat prin alunecare in incercarea de a recupera balonul, dar a sfarsit prin a-i pune talpa pe tibie lui Messi. Fotbalistul Barcelonei a fost extrem de norocos, neavand piciorul prins in gazon, detaliu care a facut ca argentinianul sa evite o accidentare extrem de grava.



Arbitrul nici nu a stat la discutii si l-a eliminat direct pe mijlocasul spaniol, care nu are scuze pentru duritatea intrarii si poate fi suspendat pentru mai multe etape, dupa ce comisiile din Spania vor analiza faza. Messi a continuat partida pana la final si nu a mai acuzat dureri si probabil va fi disponibil si in etapa urmatoare pentru catalani, care vor infrunta chiar liderul, Atletico Madrid, pe Camp Nou.