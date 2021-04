Absolut monstruos! Inca un record doborat de Messi dupa golurile inscrise cu Getafe! Ce a reusit capitanul Barcelonei

Barcelona si Getafe s-au intalnit in etapa cu numarul 31 din La Liga.

Dupa ce a castigat finala Cupei Spaniei cu Bilbao, 4-0, Leo Messi arata ca se simte mai bine ca niciodata pe terenul de fotbal. Starul Barcelonei a deschis scorul cu Getafe din pasa lui Busquets, in minutul 8, iar in minutul 33 a reusit sa faca 'dubla', stabilind scorul la pauza, 3-1.

Pase estratosférico del mejor 5 que vió este deporte, y Messi que hace lo que siempre hace. Majestuosa definición de Leo. 1-0 Golazo del Barça pic.twitter.com/9clb0xIvU1 — Bargcelona ????????|???????? (@Bargcelona10) April 22, 2021

Volea con derecha de Leo, al palo y en el rebote es el mismo Messi que la caza de zurda para cerrar su doblete. 3-1 VAMOS BARÇA, VAMO LEO CARAJO pic.twitter.com/MgkP1x2nP7 — Bargcelona ????????|???????? (@Bargcelona10) April 22, 2021

Cu reusitele din prima repriza, Leo a ajuns la 25 de goluri in La Liga in acest sezon, acolo unde este golgheter, la patru goluri distanta de Benzema, care are si un meci in plus fata de catalani.

Astfel, Messi devine primul jucator din istoria celor cinci campionate de top care reuseste sa inscrie peste 25 de goluri in 12 sezoane consecutive!

Barcelona 3-1 Getafe HT: ⚽️ Messi

⚽️ Lenglet (og.)

⚽️ Chakla (og.)

⚽️ Messi Lionel Messi has now scored 25 goals in each of the last 12 La Liga seasons. pic.twitter.com/HTpTnV5O9L — Squawka News (@SquawkaNews) April 22, 2021

Eliminata din Champions League, Barcelona mai poate visa doar sa castige titlul in Spania si sa faca 'dubla', dupa ce a cucerit Cupa Spaniei in urma cu o saptamana.