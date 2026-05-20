Arsenal ireal! Doar 3 antrenori în ultimii 30 de ani și număr impresionant de trofee câștigate

Rapid îi oferă lui Daniel Pancu cel mai mare salariu din Superliga României!

Dat dispărut! De ce a lipsit Mikel Arteta de la sărbătoarea câștigării titlului

Dinamo, din nou pe locul 3 în clasamentul final din Divizia A1 la volei feminin, a anunțat primul transfer pentru viitorul sezon.

Internaționala bulgară Petya Barakova, cu o finală de CEV Champions League în CV, a semnat cu gruparea din Ștefan cel Mare.

Petya Barakova a semnat cu Dinamo

”𝐏𝐞𝐭𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯𝐚 vine la DINAMO 🔥

Nou transfer la echipa feminină! Petya evoluează pe postul de coordonator și schimbă gruparea din București, ultima echipă la care a activat fiind CSM București.

Originară din Bulgaria, Petya are o experiență vastă, cucerind numeroase medalii în mai multe campionate: Franța, Bulgaria, Polonia, Israel, Kazakshtan, Elveția.

În România a îmbrăcat tricoul Lugojului, cel din Târgoviște și Blaj, formație unde a jucat finala Champions League în 2018!

La naționala Bulgariei, pe lângă participările la CE și CM, a câștigat de două ori Golden League în 2018 și 2021.

Bine ai venit, Petya! Mult succes în Ștefan cel Mare! 🍀

HAI DINAMO! 🤍❤️”, a postat CS Dinamo București pe rețelele de socializare.

Record pentru Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc! La câte titluri de campioană a ajuns

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus săptămâna trecută în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.

Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro