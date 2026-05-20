Dinamo, din nou pe locul 3 în clasamentul final din Divizia A1 la volei feminin, a anunțat primul transfer pentru viitorul sezon.
Internaționala bulgară Petya Barakova, cu o finală de CEV Champions League în CV, a semnat cu gruparea din Ștefan cel Mare.
Petya Barakova a semnat cu Dinamo
”𝐏𝐞𝐭𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯𝐚 vine la DINAMO 🔥
Nou transfer la echipa feminină! Petya evoluează pe postul de coordonator și schimbă gruparea din București, ultima echipă la care a activat fiind CSM București.
Originară din Bulgaria, Petya are o experiență vastă, cucerind numeroase medalii în mai multe campionate: Franța, Bulgaria, Polonia, Israel, Kazakshtan, Elveția.
În România a îmbrăcat tricoul Lugojului, cel din Târgoviște și Blaj, formație unde a jucat finala Champions League în 2018!
La naționala Bulgariei, pe lângă participările la CE și CM, a câștigat de două ori Golden League în 2018 și 2021.
Bine ai venit, Petya! Mult succes în Ștefan cel Mare! 🍀
HAI DINAMO! 🤍❤️”, a postat CS Dinamo București pe rețelele de socializare.
Record pentru Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc! La câte titluri de campioană a ajuns
Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.
În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus săptămâna trecută în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!
MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.