A cucerit un singur trofeu cu Al Nassr, unde fusese cerut de Cristiano Ronaldo

După un sezon nereușit, Gremio l-a numit antrenor pe experimentatul antrenor portughez Luis Castro, care fusese cerut de conaționalul Cristiano Ronaldo, la Al Nassr, în 2023, ca o garanție că echipa se va lupta la titlul de campioană în Arabia Saudită. După ce a cucerit Arab Club Champions Cup, a terminat pe locul al doilea în Pro League, a ajuns până în finala King's Cup, în semifinala Saudi Super Cup și în sferturile de finală ale AFC Champions League, antrenorul lusitan a fost înlocuit de Stefano Pioli. Ulterior, a rezistat doar cinci luni pe banca lui Al Wasl, în Emiratele Arabe Unite.



În stagiunea 2026, în Campeonato Brasileiro Serie A vor fi sub contract manageri cu nume în fotbalul sud-american și mondial, precum Jorge Sampaoli (Atletico Mineiro), Rogerio Ceni (Bahia), Dorival Junior (Corinthians), Tite (Cruzeiro), Filipe Luis (Flamengo), Abel Ferreira (Palmeiras), Luis Zubeldia (Fluminense), Juan Carlos Osorio (Remo), Vagner Mancini (RB Bragantino) sau Hernan Crespo (FC Sao Paulo).



În sezonul trecut, Gremio Porto Alegre a fost condusă de pe bancă de Gustavo Quinteros (Argentina) și Mano Menezes (Brazilia). "Tricolor dos Pampas" a câștigat Recopa Gaucha și a jucat finala Campeonato Gaucho, dar a terminat pe poziția a noua în Campeonato Brasileiro Serie A și a fost eliminată devreme în Copa do Brasil (turul al treilea) și Copa Suamericana (play-off-ul de calificare în optimile de finală).



Le-a mai antrenat pe Porto, Șahtior, Al Nassr și Botafogo

Luis Castro (64 de ani) a jucat ca fundaș pentru Uniao Leiria, Vieirense, Vitoria Guimaraes, O Elvas, Fafe și Aguada.



Ca antrenor le-a pregătit pe Agueda (1998-2000), Mealhada (2000-2001), Estarreja (2001-2003), Sanjoanense (2003-2004), Penafiel (2004-2006), FC Porto B (2013-2014, 2014-2016), FC Porto (2014), Rio Ave (2016-2017), Chaves (2017-2018), Vitoria Guimaraes (2018-2019), Șahtior Donețk (2019-2021), Al Duhail (2021-2022), Botafogo (2022-2023), Al Nassr (2023-2024), Al Wassl (2025) și Gremio Porto Alegre (2026).



În palmares are Ukrainian Premier League (2019-2020), Emir of Qatar Cup (2022), Taca Rio (2023), Arab Club Champions Cup (2023) și Saudi Pro League Manager of the Month (septembrie 2023).



Foto - Getty Images, Gremio FBPA

