Echipa ecuadoriană LDU Quito a învins formaţia braziliană Sao Paulo FC cu scorul de 2-0, joi, în prima manşă a sferturilor de finală ale principalei competiţii de fotbal intercluburi din America de Sud, Copa Libertadores.

Golurile au fost marcate de Bryan Ramirez (15) şi Michael Estrada (78).

Echipa paulista, antrenată acum din nou de fostul mare fotbalist argentinian Hernan Crespo (ex-Parma, Inter Milano, Chelsea, AC Milan), a avut posesia şi mai multe şuturi pe poartă, dar nu a reuşit să îl învingă pe portarul Gonzalo Valle.

''A fost un meci echilibrat, dar am schimbat câteva detalii care au făcut diferenţa'', a declarat antrenorul lui LDU, brazilianul Tiago Nunes, după meci.

''Ştim că returul din Brazilia va fi foarte dificil, deoarece ei sunt o echipă complet diferită în faţa fanilor proprii, însă avem o echipă competitivă şi suntem încrezători în şansele noastre'', a mai spus tehnicianul.

Manşa a doua va avea loc joia viitoare, pe stadionul Morumbi din Sao Paulo.

Pe stadionul ”Rodrigo Paz Delgado din Quito”, în faţa a 30.000 de spectatori, au evoluat echipele:

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Gonzalo Valle - Jose Quintero (Josue Cuero, 84), Gean Franco Allala, Ricardo Ade, Leonel Quinonez - Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, 71), Gabriel Villamil - Bryan Ramirez, Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastran, 84), Jeison Medina (Alejandro Cabeza, 58; Michael Estrada, 71). Antrenor: Tiago Nunes.

Sao Paulo: Raffael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Soares (Mailton, 46), Damian Bobadilla (Rodriguinho, 70), Pablo Maia, Marco Antonio, Enzo Diaz - Luciano, Emiliano Rigoni (Ferreira, 80). Antrenor: Hernan Crespo.

Meciul a fost arbitrat de argentinianul Yael Falcon Perez. Agerpres

