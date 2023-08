Luis Castro respinge teoria legată de Cristiano Ronaldo: „Nu este adevărat!”

„Nu voi valida teoria conform căreia (Cristiano Ronaldo) m-a dorit ca antrenor. El nu mi-a spus niciodată și nu este un lucru adevărat”, a spus antrenorul într-un interviu pentru Goat, unde a dezvăluit că a primit propuneri din partea mai multor cluburi înainte de a accepta oferta de la Al Nassr: „A fost un an bogat în propuneri”.

Antrenorul, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre dificultățile perioadei de pregătire.

„M-am întâlnit cu echipa în Algarve, unde am avut multe probleme. Nu eram deloc pregătiți să ne confruntăm cu Celta Vigo și Benfica. Apoi s-a întâmplat același lucru în Japonia, unde am jucat împotriva lui PSG și Inter Milano. Apoi am mers să jucăm în Liga Campionilor Arabe și tocmai în acel turneu am început să găsim identitatea echipei”, a mai spus Luis Castro.

Luis Castro a vorbit și despre Cristiano Ronaldo: „Toată lumea știe cum este el ca jucător și ca persoană, concentrarea pe care o are la fiecare meci. Are o energie care „contaminează” foarte mult colegii. Felul în care lucrează zi de zi pentru a se recupera este fantastic. Este un căpitan datorită a tot ceea ce face în fiecare secundă a zilei și a ceea ce oferă fotbalului. Datele pe care le are îl fac să se prezinte în fiecare zi în condiții optime de joc. Poate merge până la limitele sale pentru că își cunoaște perfect limitele”.

Luis Castro a mai pregătit în cursul carierei sale echipele FC Porto şi Şahtior Doneţk, înainte de a sosi în martie 2022 la Botafogo, grupare aflată în proprietatea omului de afaceri american John Textor, care a cumpărat anul acesta şi clubul francez Olympique Lyon.

În afara lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr mai are în lot şi alţi jucători cunoscuţi, precum portarul columbian David Ospina, mijlocaşul brazilian Luiz Gustavo şi atacantul argentinian Gonzalo Martinez.