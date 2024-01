Cel mai de succes antrenor din 2023 nu este Pep Guardiola. Tehnicianul cu cele mai multe victorii obținute anul trecut

Echipa pregătită de antrenorul iberic a cucerit cinci trofee. Champions League, Premier League, FA Cup, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor au fost trecute în palmaresul "cetățenilor". În plus, Manchester City nu a pierdut nici un meci pe teren propriu în 2023.

În ciuda rezultatelor foarte bune realizate de Pep Guardiola la Manchester City, un alt antrenor are cifre mai bune.

Luis Castro (62 de ani) are în palmares 75 de meciuri conduse în 2023, cu 52 de victorii, la Botafogo și Al Nassr, în timp ce tehnicianul din Premier League are 66 de meciuri, cu 47 victorii.

