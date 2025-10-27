Roberto Bordin, fost campion cu CFR Cluj în staff-ul lui Andrea Mandorlini și actual antrenor la KF Tirana,a alcătuit un „prim 11” ideal din jucători pe care i-a întâlnit ca fotbalist sau antrenor.

Italianul a pornit cu Gianluigi Buffon în poartă, o linie de Cafu - Cannavaro - Roberto Carlos în apărare și un mijloc condus de Andrea Pirlo. În față i-a ales pe Roberto Baggio, Ronaldo „El Fenomeno”, Diego Maradona și Lionel Messi.

Antrenorul campion cu CFR Cluj, uluit de Lionel Messi

„Pentru mine, Messi e cel mai bun din toate timpurile. Aș vrea să joc alături de el, nu împotriva lui, pentru că e aproape imposibil să-l oprești”, a spus Bordin, care l-a prins pe Maradona ca adversar în Serie A, pe când evolua la Cesena, și pe Cannavaro coechipier la Napoli.

Întrebat cum l-ar bloca pe argentinian într-un ipotetic amical Tirana - Inter Miami, italianul a fost realist: „Trebuie să-l urmărești constant. Încercăm marcaj dublu, chiar trei oameni în anumite zone, dar asta deschide spații în altă parte. E greu, dar nu imposibil.”

Bordin se poate lăuda cu o carieră pe cinste, atât ca jucător, cât și ca antrenor. După ce a fost secundul lui Andrea Mandorlini la echipe precum Bologna, Padova, AC Siena, Sassuolo și CFR Cluj (cu care a câștigat Supercupa României în 2010), italianul a decis să meargă pe cont propriu. A antrenat formații din Italia, Moldova și Azerbaidjan, iar la Sheriff Tiraspol a cucerit titlul și Cupa Moldovei.

În prezent, este antrenorul lui KF Tirana, în Albania, unde l-a adus ca „secund” pe fostul tehnician de la Ceahlăul, Marco Veronese.

