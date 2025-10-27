După ce FCSB a învins UTA Arad, duminică, scor 4-0, Gigi Becali a pus un pariu: "În 10 etape suntem pe podium! Crezi că Botoșaniul nu poate să cadă de acolo? O să cadă! Când o să ia niște bătăi, direct șampanie se face Iftime! Cu Rapid și Craiova e mai greu".

Valeriu Iftime: "E greu să ne scoată FCSB pe noi de pe podium. Eu sper să prindă play-off-ul"



După 14 etape, FC Botoșani este lider, are 31 de puncte, nu mai puțin de 15 peste locul 10 ocupat de FCSB, iar moldovenii tocmai au ajuns la șase victorii consecutive după 2-0 contra lui FC Hermannstadt.



Întrebat despre declarația lui Gigi Becali, Valeriu Iftime nu s-a ferit să îi ofere o replică patronului de la FCSB.



"Zice la mișto. A fost el la biserică (n.r - la sfințirea Catedralei Naționale), l-am văzut. Avea o față de înger. În orice caz, vorbește ca să se afle în treabă. Mă tachinează pe mine, dar va fi greu să ne scoată pe noi.



Eu sper ca FCSB să fie atentă și să joace toate meciurile bine. Da, eu mi-aș dori FCSB în play-off. Nu vreau să joc cu UTA și Slobozia. Să vină FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova la Botoșani. Dacă sunt aceste echipe, jucăm și noi cu sold-out", a spus Iftime, la Prima Sport, luni seară, după FC Botoșani - Hermannstadt 2-0.

FC Botoșani are și cel mai bun atac din Superliga, nu mai puțin de 28 de goluri marcate în primele 14 etape. Moldovenii se pregătesc acum de meciul din grupele Cupei României contra celor de la Farul Constanța (joi, 19:00).

