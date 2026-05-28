Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român, care a semnat până la finalul sezonului 2026/27 cu echipa din Grant, nu a impresionat la Rapid.

Olimpiu Moruțan a bifat evoluții modeste în sezonul regulat și în play-off-ul Superligii României și a părut că încă suferă după anul în care a stat pe bară din cauza accidentării la tendonul lui Ahile.

Marius Șumudică ”urechează” un fotbalist de la Rapid: ”Nepregătit total! Totul vine de la cap”

Marius Șumudică, fost antrenor în Giulești, a vorbit despre Moruțan și a explicat că fotbalistul a fost nepregătit total și că nu a reușit nici măcar să se bazeze pe explozia sa pe care o arăta în trecut la duelurile unu-contra-unu.

Șumi a susținut și că el ar fi scos mai mult din Moruțan.

”N-are tonus, n-are picioare bune, e nepregătit total. Nu poate să ducă, nu poate să împingă, pierde din viteză. El n-a avut niciodată primii metri ăia, el este un jucător destabilizator, care 1 contra 1 are calitatea asta, dar în momentul de față nu-l ajută picioarele.

Greșește pentru că totul vine de la cap. Dacă tu nu ești pregătit, nu ai baza, capul îți dă semnalul către picioare. De ce e nepregătit? El anul trecut a jucat la Aris, nu e să zici că l-ai luat acum accidentat.

(n.r. – Tu l-ai fi luat pe Moruțan?) Îl luam pe Moruțan și cred că scoteam mai mult. Eu l-am văzut în Turcia, l-am avut adversar, el nu poate să joace decât în bandă dreaptă, acolo are cele mai bune cifre”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.

Moruțan a bifat la Rapid 19 apariții, și-a trecut în cont un gol și a oferit patru pase decisive, în aproximativ 1200 de minute petrecute în echipamentul clubului din Giulești.