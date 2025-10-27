Dennis Politic, fotbalist transferat în vară pentru aproape un milion de euro și Alexandru Musi la schimb, a rămas din nou rezervă neutilizată și a avut un dialog savuros cu suporterii.

Politic a prins doar 520 de minute în acest sezon, în 17 apariții, iar fanii i-au spus la autografe că trebuie „să se roage mai mult” ca să intre în grațiile patronului.

„Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc. De rugat, mă rog… de acum o să stau numai în rugăciune pe bancă”, a spus Politic, potrivit iamsport.

Ce a răspuns Gigi Becali

Patronul FCSB n-a rămas indiferent la această declarație și a reacționat în stilul său caracteristic. Latifundiarul a lăsat de înțeles că, din punctul său de vedere, problema lui Politic nu e lipsa de muncă, ci credința „nepotrivită”.

„Știi ce trebuie să facă? O să-i spun eu lui, dar doar lui! Dacă vrea să joace bine… îl botez, ca pe George (Popescu). Rugăciunea lui, așa cum o spune el, e ca și cum s-ar ruga la pom sau la piatră”, a declarat Becali la Fanatik.

Crescut la Academia lui Manchester United, Dennis Politic a ajuns la echipa patronată de Gigi Becali în vară, când finanțatorul campioanei României l-a cedat la Dinamo în schimbul său pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro.

