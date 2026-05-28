De asemenea, acțiunile cotate la bursa din New York au înregristrat și ele o scădere semnificativă, de 5,1% în ultima zi.

În plus, la scurt timp după lansarea noului model , acțiunile brandului Ferrari au scăzut cu 8 la sută în 24 de ore, ceea ce înseamnă pierderi de aproape 4,6 miliarde de euro.

Fabio Caldato, managerul de portofoliu de la AcomeA SGR, companie care deține acțiuni în cadrul Ferrari, a oferit o primă reacție după ce au acțiunile s-au prăbușit în urma lansării noului model Luce.

„Ferrari este penalizată în prezent pentru o dezamăgire estetică, care urmează îngrijorărilor semnificative legate de extinderea gamei sale pentru a include modele electrice”, a spus Caldato, potrivit Reuters.

Noul model ”Luce” lansat de Ferrari are nu mai puțin de patru motoare electrice, unul pentru fiecare roată, și dispune de 1.035 de cai putere. Acesta atinge 100 de kilometri pe oră în 2,5 secunde și poate ajunge până la 310 kilometri pe oră.