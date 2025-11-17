Roberto Bordin, fostul antrenor secund al lui CFR Cluj în sezonul 2009/2010, a rememorat pentru Sport.ro perioada petrecută în Gruia și a surprins când a fost provocat să își alcătuiască un „prim 11” ideal.



Antrenorul campion cu CFR Cluj, fascinat de Buffon: „Cel mai bun din istorie!”



Tehnicianul italian, parte din staff-ul lui Andrea Mandorlini în anul în care ardelenii cucereau titlul și Cupa României, l-a plasat în poartă pe Gianluigi Buffon, despre care spune că nu are rival.



„Gianluigi Buffon cred că este cel mai bun portar din istorie. Nu doar italian, din istorie”, a declarat Bordin pentru Sport.ro.



După aventura din România, Bordin și-a început drumul ca antrenor principal, având parte de experiențe consistente în Italia, Moldova și Azerbaidjan.



Cel mai important moment al carierei sale a venit la Sheriff Tiraspol, unde a câștigat campionatul și Cupa Moldovei, performanțe care i-au adus ulterior postul de selecționer al Moldovei.



În ultimele luni, Bordin a pregătit-o pe KF Tirana, în Albania, club la care l-a cooptat ca secund pe Marco Veronese, fostul antrenor al Ceahlăului. Tehnicianul a fost însă demis recent și este în prezent liber de contract.

