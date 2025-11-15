FC Versailles, club aflat pe locul 4 în eșalonul al treilea, a fost sancționat de Comisia Federală de Disciplină, iar directorul sportiv Salomon Kashala a primit o suspendare drastică, după apariția într-un documentar Canal+ care a stârnit indignare.



Salomon Kashala, suspendat trei luni pentru „jignire față de fotbal”



Clubul a fost amendat cu 1.000 de euro, în timp ce Kashala a fost suspendat trei luni, dintre care una cu suspendare, pentru „presupusă încălcare a Cartei de Etică și Deontologie a Fotbalului” și pentru „prejudicierea și jignirea imaginii fotbalului”.



Totul a pornit de la afirmațiile făcute de oficial în mini-serialul Le Club, difuzat în septembrie. Într-un dialog filmat, Kashala a prezentat public strategia prin care forțează plecarea unui jucător nedorit, Modeste Doku.



„La fiecare antrenament, în timp ce ceilalți joacă fotbal, el doar aleargă în jurul terenului. Am făcut la fel la Dunkerque, am scos șase jucători așa. Îi separăm. Dacă nu ești de acord să pleci, nu o să mai joci. Trebuie să înțeleagă că nu are viitor aici”, au fost cuvintele oficialului.



Investigația i-a vizat și pe președintele Alexandre Mulliez și directorul general Fabien Lazare, însă cei doi nu au primit sancțiuni, după ce și-au prezentat punctul de vedere.



Kashala nu va mai avea voie să apară pe bancă, în vestiare sau în orice activitate oficială timp de două luni efective, însă va putea urmări meciurile din tribune. FC Versailles, deja eliminată din Cupa Franței, joacă următorul meci vineri, 21 noiembrie, în deplasare la Chateauroux.

