Jose Mourinho, replică devastatoare pentru Antonio Cassano, care i-a spus că e "zero ca antrenor"

Cassano (40 de ani), fost jucător la AS Roma, Sampdoria, Parma, Bari, Milan, Inter și Real Madrid, recunoscut pentru declarațiile sale controversate, l-a atacat dur pe Jose Mourinho, despre care a spus că este "zero ca antrenor". Italianul a adăugat că "nu înțeleg cum Mourinho obține rezultate", iar "dacă Real Madrid știe fotbal, nu ar trebui să apeleze la el".

Jose Mourinho, replică devastatoare pentru Antonio Cassano

După meciul Torino - AS Roma 0-1, de sâmbătă seară, Jose Mourinho i-a oferit o replică aspră lui Antonio Cassano. Portughezul a făcut referire la cariera de jucător a fostului atacant și la câteva episoade neplăcute prin care a trecut italianul.

"Fiecare este liber să aibă preferințele lui și să critice, dar când vine vorba de unii precum Antonio, atunci lucrurile stau diferit.

El se distrează, alții mai și muncesc serios. Cassano a jucat la Roma, Inter și Real Madrid. La Madrid este ținut minte doar pentru geaca pe care o purta. Cu Roma a câștigat o Supercupă fără ca macar să joace, iar la Inter nu a luat nici măcar Cupa Lombardiei, într-un amical.

Voi știți ce am câștigat eu cu Inter, Real Madrid și Roma. Poate că el are o problemă cu mine, dar eu nu am cu el.

O să-i spun un singur lucru lui Cassano: ai grijă, Antonio. Eu am 60 de ani, tu ai 40. Uneori dădeai de Marko Livaja și lucrurile se complicau", a spus Jose Mourinho, potrivit Marca.

În ceea ce privește ultima remarcă a lui Mourinho, portughezul ar fi făcut referire la un conflict dintre Antonio Cassano și Marko Livaja, la un antrenament al lui Inter, când cei doi erau colegi: "Nu este clar de unde știe Mourinho despre asta, având în vedere că nu l-a antrenat niciodată pe Cassano", a scris Football Italia.

Trofeele câștigate de Antonio Cassano ca jucător

Supercupa Italiei - AS Roma (2002)

Titlul în La Liga - Real Madrid (2007)

Titlul în Serie A - AC Milan (2011)

Supercupa Italiei - AS Roma (2012)

Trofeele câștigate de Jose Mourino ca antrenor

Liga Campionilor (2) - FC Porto (2004), Inter (2010)

Supercupa Europei (1) - Barcelona (1998)

Europa League (1) - Manchester United (2017)

Cupa UEFA (1) - FC Porto (2003)

Conference League (1) - AS Roma (2022)

Titlul în Premier League (3) - Chelsea (2005, 2006, 2015)

Titlul în La Liga (3) - Barcelona (1998, 1999), Real Madrid (2012)

Titul în Serie A (2) - Inter (2009, 2010)

Titlul în Portugalia (2) - FC Porto (2003, 2004)

Cupa Angliei (1) - Chelsea (2007)

Cupa Spaniei (3) - Barcelona (1997, 1998), Real Madrid (2011)

Cupa Italiei (1) - Inter (2010)

Cupa Ligii Angliei (4) - Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017)

Supercupa Spaniei (2) - Barcelona (1997), Real Madrid (2013)

Supercupa Italiei (1) - Inter (2009)

Supercupa Angliei (2) - Chelsea (2006), Manchester United (2017)

Cupa Portugaliei (2) - FC Porto (1994, 2003)

Supercupa Portugaliei (2) - FC Porto (1993, 2003)

La FC Barcelona (1996-2000) și în primul mandat de la FC Porto (1994-1996), Jose Mourinho a fost antrenor secund.