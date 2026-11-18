Asul din maneca al Craiovei pentru duelurile cu FCSB si CFR! Elvir Koljic ar putea reveni pe teren in aprilie! Informatii de ULTIMA ORA

Asul din maneca al Craiovei pentru duelurile cu FCSB si CFR! Elvir Koljic ar putea reveni pe teren in aprilie! Informatii de ULTIMA ORA

Asul din maneca al Craiovei pentru duelurile cu FCSB si CFR! Elvir Koljic ar putea reveni pe teren in aprilie! Informatii de ULTIMA ORA

România a încheiat pe ultima poziție în grupa 4 din Liga B din UEFA Nations League. „Tricolorii” lui Gică Hagi au adunat doar 3 puncte din cele 18 puse în joc, pe când în fruntea ierarhiei s-au aflat Suedia, cu 14 puncte, și Bosnia, cu 11.

Cum a devenit Bosnia „coșmarul” României! Elvir Koljic a oferit toate detaliile

Bosnia este una dintre surprizele frumoase din fotbalul mondial. Calificată la Mondialul din 2026, formația condusă de Sergej Barbarez a reușit să o învingă pe România în ultimele patru întâlniri directe.

Rezultatele obținute nu sunt deloc întâmplătoare. Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic, un atacant care cunoaște foarte bine mediul din jurul echipei naționale a Bosniei — pentru care a strâns 4 selecții —, înainte de meciul din luna septembrie.

Fostul vârf de la Universitatea Craiova a mărturisit că, în ultimii ani, politicul nu mai are o influență atât de mare la prima reprezentativă, iar Sergej Barbarez a reușit să creeze un grup unit, drept dovadă fiind rezultatele obținute la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Elvir Koljic susține că orice performanță necesită răbdare și un proiect serios, cerințe care au fost îndeplinite de naționala Bosniei, astfel că victoriile nu au întârziat să apară.

„(n.r. - Ce s-a schimbat la naționala Bosniei?) Înainte era mai multă politică. S-au dus mulți jucători care nici nu trebuiau să fie acolo, care au făcut doar transferuri și au plecat. Acum au intrat foștii lideri, oameni care au jucat fotbal și chiar știu cine trebuie să vină și cine merită să fie, cum este și normal. Cred că asta este lucrul principal.

Înainte aveam jucători mai buni, să zic așa, cu Pjanic, cu Visca și cu ceilalți. Acum a venit lumea potrivită pentru funcții și cred că acesta este singurul drum. Iar Barbarez este, normal, o legendă, care a făcut până acum totul așa cum trebuie. Dar totul necesită timp. Și el, când a venit, a avut la început rezultate slabe, iar în timp a reglat lucrurile și acum este bine”, a dezvăluit Elvir Koljic, pentru Sport.ro.