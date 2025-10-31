După acest meci, multe voci importante din fotbalul italian s-au grăbit să spună că Napoli, campioana en-titre din Serie A, este favorită să câștige Scudetto și în acest sezon.

Andrea Mandorlini: ”M-aș gândi de două ori înainte să-mi iau rămas-bun de la Acerbi!”

Totuși, Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj și fost jucător al nerazzurrilor, este de altă părere.

Într-un interviu acordat în presa italiană, Mandorlini s-a arătat convins că Inter va reuși, sub comanda lui Cristi Chivu, să devină campioana Italiei.

”Această echipă a lui Inter rămâne principala favorită să câștige Scudetto”, a spus Andrea Mandorlini, conform TuttoMercatoWeb.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj i-a dat și un sfat lui Cristi Chivu. Să se gândească de două ori înainte de a-l scoate din echipă pe Francesco Acerbi.

Ajuns la 37 de ani, Acerbi a jucat doar în șapte meciuri în acest sezon.

”Debutul sezonului a arătat că Acerbi încă face diferența, așa că m-aș gândi de două ori înainte să-mi iau rămas-bun de la el la finalul sezonului. Este evident că apărarea trebuie întinerită cu jucători promițători care se pot dezvolta alături de o legendă precum Francesco. Eu l-aș păstra pe Acerbi aproape de mine”, a adăugat Mandorlini.

