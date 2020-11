EXCLUSIV | "Semnase cu noi, dar mai bine ca a plecat!" Noua 'perla' a lui Becali era cat pe ce sa ramana in Liga a 2-a! 

Silviu Bogdan (53 de ani) este fostul director al Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Craiova.

Silviu Bogdan este un descoperitor de talente in adevaratul sens al cuvantului, el lansandu-l in fotbalul mare pe Valentin Mihaila, care a fost transferat de Parma. Bogdan este in acest moment manager general la Turris Turnu Magurele, iar intr-o interventie telefonica la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe Pro X, el a declarat ca in urma cu cativa ani a fost foarte aproape sa-l aduca pe Octavian Popescu la Craiova.

"Pe Octavian Popescu il cunosc de cand era mic, l-am dorit mult la Craiova, dar nu am putut sa il aduc, a ales clubul Regal din Bucuresti. A fost alegerea lui, sa zic asa. Eu l-am vazut de mic, la 13-14 ani.

L-am simtit, era pe acelasi post cu Mihaila, m-a impresionat calitatea lui. Mai departe l-am vazut si il vad ca pe un mare jucator. Declaratia nu e data dupa meciul foarte bun facut. E sansa copilului. Se simte bine la FCSB, ii prevad un mare viitor", a declarat Silviu Bogdan.

Cat despre faza de la penalty-ul care a decis partida dintre Gaz Metan si FCSB, managerul este de parere ca Popescu nu a avut intentia de a simula, crezand ca a fost o faza dificila pentru arbitrul Coltescu.

"Nu as da-o ca a vrut sa triseze, e o faza grea pentru arbitru. Nu vreau sa discut de arbitraj. Punctul meu de vedere este ca inainte de a cadea, aparatorul a vrut sa il impiedice. Nu a vrut sa triseze. A cazut pentru ca a ferit piciorul adversarului, dar cand a sarit peste piciorul lui, nu si-a mai facut pasii. Nu cred ca incearca sa triseze.

Octavian Popescu semnase cu Turris, dar suntem incantati ca pana la urma nu a ramas, fotbalul romanesc a castigat un jucator foarte bun. Una e sa evoluezi la Liga 2 si alta e la Liga 1."

Silviu Bogdan a declarat ca a discutat in ultima vreme cu tatal lui Mihaila, iar internationalul de tineret va urma sa debuteze la Parma cat de curand.

"Am vorbit cu tatal lui in ultimul timp. Cred ca in cel mai scurt timp va merge la antrenamente la prima echipa, el isi doreste, pana la urma, asa a fost si Parma si-a luat sarcinile sa il puna pe picioare. Ei si l-au dorit, va face o figura frumoasa in fotbalul italian."