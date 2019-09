"Mitrita face toti banii!" Un nou GOL FABULOS marcat de roman pentru New York: E LIDER IN SUA! VIDEO

Alex Mitrita a fost din nu star pentru New York City FC, in remiza cu Toronto, scor 1-1.

Alex Mitrita a marcat super din lovitura libera in minutul 5 al partidei dintre New York si Toronto. In urma acestui rezultat, New York City FC ramane pe primul loc in conferinta de est din MLS, in timp ce Toronto ocupa locul 4.

"Mitrita face toti banii", scrie New York City FC pe Twitter dupa reusita romanului.

Alex Mitrita nu a fost convocat la nationala pentru meciurile cu Spania si Malta din cauza fusului orar.