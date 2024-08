Implicare politică la nivel internațional după ce Ana Bărbosu a primit medalia de bronz, în urma decizie TAS: "Va murdări JO"

Federaţia Internaţională de Gimnastică a confirmat, sâmbătă seară (n.r. - 10 august), că Ana Maria Bărbosu primeşte medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice, ca urmare a deciziei TAS. TAS a admis doar contestaţia gimnastei Ana Maria Bărbosu, nu şi a Sabrinei Voinea.

Federaţia Americană de Gimnastică a depus duminică la Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe video care, în opinia sa, dovedesc că Jordan Chiles ar trebui să păstreze medalia de bronz la gimnastică, în proba de sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, însă cazul nu a fost redeschis.

Dovezile suplimentare au fost prezentate de USA Gymnastics la o zi după ce TAS s-a pronunţat în favoarea unui apel al Anei Bărbosu, căreia îi revine astfel medalia de bronz. Lui Chiles i s-a cerut să returneze medalia.

Implicare la nivel politic din partea americanilor

Politicianul Steve Cohen, care face parte din Congresul Statelor Unite, a trimis o scrisoare către TAS, prin intermediul căreia a cerut ca Jordan Chiles să păstreze medalia, iar Ana Maria Bărbosu să primească alta.

"Vă scriu cu mare îngrijorare despre decizia dumneavoastră de a îi lua lui Jordan Chiles medalia ei olimpică de bronz, din finala de la sol.

Înțeleg că două probleme sunt luate în considerate: calculul greșit al punctajului domnișoarei Chiles și momentul în care a fost depusă contestația ei.

Comitetul Olimpic al SUA și USA Gymnastics punctează - iar rapoartele publice oferă dovezi în acest sens - că acea contestație a fost depusă la timp. Chiar dacă a fost depusă patru secunde mai târziu, problema inițială rămâne: scorul incorect al domnișoarei Chiles.

Să minimizăm această greșeală și să aplicăm cu forța o tehnicalitate transmite un mesaj greșit tuturor celor care participă la sporturi: regulile sunt ca să protejăm puterea arbitrilor, nu ca să creăm o competiție corectă între sportivi.

Vă rog foarte mult să reconsiderați. Jocurile Olimpice ar trebui să scoată ce e mai bun din nou și să aducă aminte oamenilor din jurul globului de umanitatea noastră comună.

La fiecare doi ani (n.r. la fiecare patru, de fapt), Jocurile reprezintă o oportunitate să transcendem disputele noastre și ne inspiră să ne tratăm cu nivelul de respect meritat de fiecare persoană. Spiritul olimpic se referă la muncă grea, rezistență, ambiție și fair play.

Decizia luată de voi recent este împotriva acestor virtuți. Mai degrabă decât să o recompensați pe domnișoara Chiles pentru prestația ei, îi scădeți din merite prin scoaterea în evidență a unei probleme procedurale în care ea nu a avut nicio implicare direct.

Mai degrabă decât să reparați eroarea juriului, învinuiți competitorul. Nu înțeleg cum, dacă cineva cântărește totul echitabil, poate ajunge cineva la acea concluzie.

În timp ce Jocurile Olimpice nu ar trebui să fie politice, ele predau lecții în afara granițelor sportului. Lumea se uită la TAS pentru o lecție: ar trebui să alegem substanță sau ceva de formă?

Ar trebui ca supunerea din punct de vedere tehnic să cântărească mai mult decât prestația? Este dreptatea despre aplicare strictă sau corectitudine?

Din nou, vă cer insistent să reconsiderați decizia greșită de a îi lua domnișoarei Chiles medalia, care, dacă va fi menținută, va 'murdări' pentru totdeauna Jocurile Olimpice", a transmis politicianul.

