În prima semifinală, Franţa, vicecampioana olimpică, a învins pe Germania, campioana mondială, scor 73-69 (33-33)

În cea de-a doua semifinală s-au aflat față în față SUA și Serbia, meciul fiind unul cu o desfășurare incredibilă, încheiat cu victoria americanilor, 95-91.

Primele trei sfeturi au fost câștigate de Serbia, 31-23, 23-20 și 22-20. Cel de-al patrulea sfert a fost unul incendiar, al americanilor, 32-15.

Sârbii aveau un avans de 13 puncte, iar cu cinci minute înainte de finală încă mai aveau cinci puncte în plus. A urmat un forcing al americanilor, care au revenit fenomenal, prin reușitele lui Joel Embiid, LeBron James, Kevin Durant și Sephen Curry.

Echipa SUA a jucat pentru al doilea loc în finală exact în ziua în care s-au împlinit 32 de ani de când Dream Team cucerea aurul la ediţia de la Barcelona.

Deţinătoarea titlului olimpic este echipa SUA, după 87-82 cu Franţa în finala de la Tokyo. Americanii au în palmares 16 titluri olimpice, o medalie de argint şi două de bronz.

THE UNITED STATES PREVAILS IN A CLASSIC! ????????????

ONCE DOWN 17, THEY DEFEAT SERBIA TO ADVANCE TO THE OLYMPIC FINAL. #ParisOlympics pic.twitter.com/xc0ikJ29KS