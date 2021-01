"Am fost nevoit sa schimb, sa transmit un mesaj!" Reactia lui Gerrard dupa ce l-a tinut pe Ianis DOAR 55 de minute pe teren cu Motherwell! Ce a spus antrenorul

Rangers a reusit sa obtinut un egal la limita impotriva lui Motherwell, ultima clasata, scor 1-1.

Ianis Hagi nu a reusit o evoluatie destul de convingatoare si a fost schimbat de Gerrard in repriza secunda. Cu Hagi in teren, Rangers a primit gol in minutul 21. Hagi JR. a fost schimbat in minutul 54, iar Itten, cel care l-a inlocuit pe mijlocasul roman, a marcat in minutul 71 golul care a salvat-o pe Rangers.

Dupa meci, legenda lui Liverpool i-a taxat pe jucatori, dupa prestatia avuta in meci.

"Nu cred ca avem motive sa ne plangem. Noi am aparut in meci dupa primele 45 de minute. Poate ca meritam sa castigam, daca ne uitam la jocul din repriza secunda. Realitatea e insa ca nu poti castiga daca nu te prezinti o repriza. Am fost nevoit sa fac o schimbare dupa prima parte, sa transmit un mesaj jucatorilor. Sunt dezamagit ca ne-am trezit greu.

Trebuie sa avem atitudine din primul minut, nu dupa ce facem schimbari. Sper insa ca punctul acesta se va dovedi decisiv la finalul sezonului", a declarat managerul lui Rangers pentru SkySports.

Chiar daca e remizat cu Motherwell, echipa lui Ianis Hagi tot are un avans de 21 de puncte fata de principala rivala Celtic.